Stand: 19.01.2022 17:27 Uhr Hannover Messe 2022 wird auf Ende Mai verschoben

Die Hannover Messe wird in diesem Jahr um fünf Wochen verschoben. Grund ist die Corona-Pandemie. Um die Industrieschau in Präsenz ausrichten zu können, solle sie vom 30. Mai bis 2. Juni stattfinden, teilten die Veranstaltenden am Mittwoch mit. Ursprünglich war die Messe für Ende April geplant, sie sollte zudem einen Tag länger dauern. Messechef Jochen Köckler teilte mit, bei den Ausstellerinnen und Ausstellern überwiege der Wunsch nach einer physischen Messe und frühzeitiger Planungssicherheit. 2020 war die Hannover Messe zuerst verschoben und dann abgesagt worden. Im vergangenen Jahr wurde sie digital abgehalten. Rund 3.000 Ausstellerinnen und Aussteller wollen sich 2022 präsentieren. Gastland ist Portugal.

