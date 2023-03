Hannover: Mann an Bahnsteig erschossen - Polizei sucht Täter Stand: 01.03.2023 12:53 Uhr In Hannover hat ein Unbekannter einen 34-Jährigen nach einem Streit auf dem Bahnsteig einer Stadtbahnhaltestelle erschossen. Zeugen zufolge könnte der Verdächtige ein Jugendlicher sein.

Der mutmaßliche Täter soll laut Polizei in Begleitung einer Frau gewesen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war das spätere Opfer mit den beiden Personen gegen 23.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Fiedelerstraße" im Stadtteil Döhren aus einer Bahn gestiegen. Am Bahnsteig geriet der 34-Jährige laut Zeugenaussagen in Streit mit den Unbekannten. Dann soll mindestens zwei Mal auf den 34-Jährigen geschossen worden sein. Eine Kugel traf die Scheibe des Haltestellen-Unterstands. Weitere Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der mutmaßliche Täter und die Frau seien städteinwärts geflüchtet. Zeugen hätten erste Hilfe geleistet und den Notruf gewählt. Ein Rettungswagen brachte das Opfer schließlich in eine Klinik, wo es kurz darauf starb. Die Kriminalpolizei Hannover hat Ermittlungen wegen Totschlags eingeleitet.

Schüsse in Döhren: Polizei Hannover ermittelt wegen Totschlags

Die Zeugen beschrieben den mutmaßlichen Täter als etwa 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er soll lange, lockige Haare haben und mit einer hellen Winterjacke bekleidet gewesen sein. Eine erste Fahndung nach der Tat blieb erfolglos. Nun werden weitere Menschen befragt, Ermittlerinnen und Ermittler werten die am Tatort gesicherten Spuren aus. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter, zum Tatgeschehen oder zu eventuellen vorausgegangenen Streitigkeiten in der Stadtbahn geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.03.2023 | 15:00 Uhr