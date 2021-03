Hannover: Kleinkind vor Kita vom Auto der Eltern überrollt Stand: 18.03.2021 14:53 Uhr In Hannover-Bothfeld ist am Donnerstagmorgen ein kleiner Junge vor einer Kindertagesstätte vom Auto seiner Eltern erfasst worden. Das 18 Monate alte Kind starb wenig später in einer Klinik.

Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich das Unglück, als die Mutter ihre vierjährige Tochter in den Kindergarten bringen wollte. Aus noch ungeklärter Ursache setzte sich der Wagen, an dessen Steuer der Vater saß, in Bewegung und überrollte den ebenfalls ausgestiegenen Jungen.

Junge erliegt schweren Verletzungen

Das Kind erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass es noch vor Ort durch die Eltern und Zeugen des Unfalls reanimiert werden musste. Rettungskräfte setzten die Wiederbelebungsmaßnahmen fort und brachten den Jungen ins Krankenhaus. Dort erlag dieser jedoch seinen Verletzungen.

Ermittlungen gegen Eltern eingeleitet

Zwei Notfallseelsorger mussten die Eltern und mehrere Zeugen des Unfalls betreuen. Unter diesen befanden sich laut dem Sprecher auch mehrere Kitakinder. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Eltern wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.03.2021 | 14:30 Uhr