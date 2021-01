Stand: 21.01.2021 10:22 Uhr Handwerk: Bisher 500 freie Ausbildungsplätze ab Sommer

Wer in diesem Jahr einen Ausbildungsplatz sucht, der hat im Handwerk gute Karten. Die Handwerkskammer Hannover meldet bereits jetzt insgesamt 500 freie Plätze in Stadt und Region Hannover sowie in den Landkreisen Diepholz, Nienburg, Schaumburg und Hameln-Pyrmont. Die Betriebe suchen demnach Nachwuchs in rund 60 Berufen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Besonders viele Stellen gibt es unter anderem in den Bereichen Elektronik, Klimatechnik und in Dachdecker-Unternehmen. Einen genauen Überblick bietet eine laufend aktualisierte Lehrstellenbörse, die die Handwerkskammer Hannover im Internet eingerichtet hat.

Weitere Informationen Handwerk kommt bislang gut durch die Corona-Krise Nur zehn Prozent der Betriebe hatten Probleme. Besonders hart war es für Friseure, den Messebau und Zahntechniker. (28.08.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.01.2021 | 06:30 Uhr