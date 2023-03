Glätte: Unfälle mit Krankenwagen, Streufahrzeug, Streifenwagen Stand: 10.03.2023 10:36 Uhr Auch am Freitag ist der Winter in Niedersachsen noch sehr präsent. Landesweit gab es zahlreiche Verkehrsunfälle und Staus auf den Autobahnen. Im Norden fällt bis mindestens Sonntag Schnee.

Im Norden Niedersachsens ist heute laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Schneeregen und Glätte durch gefrierende Nässe möglich. Die Temperaturen liegen zwischen einem und zwölf Grad. In der Nacht zu Samstag rechnen die Meteorologen in ganz Niedersachsen mit leichtem bis mäßigem Schneefall und gebietsweise Frost. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus fünf Grad. Im Laufe des Samstags lockern sich die Schneewolken etwas auf, die Menschen im Norden können sich jedoch bis mindestens Sonntag auf Schnee einstellen.

Streufahrzeug kippt in Lilienthal in den Graben

Schnee und Glatteis führten zu Unfällen und Staus auf den Autobahnen, zum Beispiel auf der A1 bei Wildeshausen und der A29 bei Oldenburg. In Lilienthal im Landkreis Osterholz kippte in der Nacht zu Freitag ein Streufahrzeug in den Graben. Das Fahrzeug war auf schneeglatter Straße ins Rutschen gekommen. Die Feuerwehr befreite den eingeschlossenen Fahrer aus seiner Kabine. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Lilienthaler Allee war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten über Stunden voll gesperrt.

Streifenwagen fährt auf A31 in Leitplanke

Auf der A31 bei Haren im Landkreis Emsland prallte ein Polizeiauto auf schneeglatter Fahrbahn am Freitagmorgen in eine Leitplanke. Es wurde niemand dabei verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ob sich die Beamten auf einer Einsatzfahrt befanden, wurde zunächst nicht bekannt.

Kollision mit Rettungswagen im Heidekreis

Bei Schneverdingen im Landkreis Heidekreis wurde ebenfalls am Freitagmorgen ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen schwer verletzt. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die Landstraße 170 bei Schneverdingen wurde gesperrt. Im Raum Lüneburg kam es in den Landkreisen Harburg und Rotenburg zu weiteren Unfällen. Wegen Bergungsarbeiten sind etliche Straßen gesperrt, darunter ist auch die B209 zwischen Amelinghausen und Drögennindorf. Nach ersten Polizeiangaben wurden Personen meist nur leicht verletzt; oft blieb es bei Blechschäden.

Viele Unfälle wegen Glätte auch am Donnerstag

Bereits am Donnerstag hatten Schnee, Eis und glatte Straßen in ganz Niedersachsen für viele Unfälle gesorgt. Besonders betroffen waren die Region Hannover und Südniedersachsen. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich allein in der Region Hannover bis Donnerstagvormittag 36 Unfälle. Dabei sei es zumeist bei Blechschäden geblieben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.03.2023 | 10:00 Uhr