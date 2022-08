Stand: 16.08.2022 17:31 Uhr Gefährliches Baden: Blaualgen-Warnung für Altwarmbüchener See

Nach den Ricklinger Kiesteichen in Hannover und dem Steinhuder Meer warnt das Gesundheitsamt jetzt auch vor Blaualgen im Altwarmbüchener See. Durch die Bakterien wird das Wasser bläulich-grünlich und trüb, an der Oberfläche bilden sich Schlieren. Schilder wiesen auf die Gefahr hin, sagte ein Sprecher der Region Hannover. Die Bereiche sollten gemieden werden, Kinder nicht unbeaufsichtigt baden. Besitzerinnen und Besitzer von Hunden sollten ihre Tiere kein Wasser trinken lassen. Die Badestellen werden noch bis Mitte September von den Fachleuten aus dem Gesundheitsamt überprüft.

