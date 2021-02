Stand: 10.02.2021 09:49 Uhr Frostschäden: Üstra stellt Stadtbahn-Betrieb in Hannover ein

In Hannover können die Stadtbahnen der Verkehrsbetriebe Üstra bis auf Weiteres nicht mehr fahren. An Dutzenden Überwegen im gesamten Stadtgebiet seien Betonplatten durch den Frost angehoben worden, heißt es auf dem Twitter-Kanal des Unternehmens. Diese blockierten nun die Gleise. Die meisten Busse der Üstra fahren dagegen wieder - allerdings zum Teil eingeschränkt und verspätet. Probleme gibt es auch noch im S-Bahn-Verkehr und Regionalverkehr in der Region Hannover: Wegen eingefroren Weichen fallen heute mehrere Züge aus. Die Bahn rechnet noch bis Freitag mit Verspätungen und Zugausfällen. Auch einige Fernzüge fahren weiterhin nicht.

Weitere Informationen Verkehrslage in Niedersachsen entspannt sich - ein wenig Wegen Schnee und Glätte kommt es weiter zu Behinderungen auf Straßen und Schienen. Die Nacht verlief laut Polizei ruhig. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.02.2021 | 09:30 Uhr