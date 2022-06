Stand: 19.06.2022 12:10 Uhr Fairhandels-Verein "El Puente" feiert 50-jähriges Bestehen

Der Fairhandels-Verein "El Puente" feiert in dieser Woche sein 50-jähriges Bestehen. Zur zentralen Jubiläumsfeier am kommenden Freitag wird unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet. "El Puente" (spanisch "Die Brücke") wurde 1972 von einem ökumenischen Arbeitskreis kirchlicher Jugendlicher in Nordstemmen bei Hildesheim gegründet. Heute ist der entwicklungspolitische Verein nach eigenen Angaben die zweitgrößte Fair-Trade-Organisation Deutschlands. Rund 140 Projektpartner beliefern das Unternehmen mit Kunsthandwerk, Genussmitteln und Kosmetik. Die Produkte stammen aus mehr als 40 verschiedenen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Alle Waren sind fair gehandelt und unterstützen Kleinbauern und Kunsthandwerker in den Partnerländern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2022 | 06:30 Uhr