Stand: 09.09.2021 17:48 Uhr FDP fordert Wolfs-Obergrenze von "allerhöchstens 300 Tieren"

Die FDP hat sich im Streit um die Wölfen in Niedersachsen im Landtag für eine Obergrenze von "allerhöchstens 300 Tieren" ausgesprochen. Hierzulande lebten bereits mehr als 400 Wölfe, sagte der Landtagsabgeordnete Hermann Grupe am Donnerstag. "Und es werden jährlich etwa 150 mehr." Ein entsprechender Zuwachs ist durch das Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft jedoch nicht bestätigt. "Die Situation in Niedersachsen eskaliert zusehends, während die langjährigen Versprechungen der Landesregierung, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, immer noch nicht umgesetzt werden", so Grupe. Dabei sei eine solche Entscheidung seit Jahren überfällig. Die Aufnahme von Wölfen ins Jagdrecht kann ihre Bejagung erleichtern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2021 | 15:00 Uhr