Experte warnt vor extremer Hochwasser-Gefahr in Niedersachsen Stand: 20.04.2023 14:42 Uhr Der Klimawandel macht extreme Wetterlagen in Niedersachsen wahrscheinlicher. Hochwasser könnten die Folge sein. Dutzende Experten haben in Hannover über Gefahren, Kosten und Prävention gesprochen.

Bedroht seien Flächen in ganz Niedersachsen - sowohl durch die Zunahme von Hochwasser-Ereignissen als auch durch Intensität. Markus Anhalt sagte dem NDR in Niedersachsen, das Land sei vor einer Katastrophe wie im Ahrtal 2021 "nicht sicher". Neben dem menschlichen Leid hatte das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen vor zwei Jahren Schäden in Höhe von 30 Milliarden Euro verursacht. Anhalt ist einer der führenden Experten des Landes und leitet die Hochwasservorhersagezentrale beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

"Hochwasserschutz ist Daueraufgabe"

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) hat am Donnerstag ebenfalls an dem Expertentreffen in Hannover teilgenommen. Meyer sagte dem NDR in Niedersachsen, dass das Land "massiv in den Hochwasserschutz" investieren wird. Das sei Daseinsvorsorge. "Es geht um Schadensvermeidung", so Meyer. "Hochwasserschutz ist Daueraufgabe." Deshalb habe das Land im Hochwasser- und Küstenschutz beim NLWKN nicht nur neue Stellen geschaffen, sondern auch Arbeitsverträge entfristet.

