Erste afghanische Ortskraft in Niedersachsen eingetroffen Stand: 08.07.2021 15:25 Uhr Die erste Ortskraft aus Afghanistan, die dort für deutsche Einsatzkräfte tätig war, ist mit ihrer Familie in Niedersachsen angekommen. Insgesamt werden mehr als 200 Personen aufgenommen.

"Diese Menschen haben sich für Deutschland in Lebensgefahr gebracht. Es ist unsere Pflicht, sie zu schützen", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. "Wir haben gegenüber den lokalen Kräften und ihren Familien, die ein erhebliches Risiko eingegangen sind, jetzt eine besondere Verantwortung." Rund 40 weitere Ortskräfte und ihre Familien sollen noch nachkommen. Insgesamt werden 212 Menschen aus Afghanistan in Niedersachsen erwartet.

Im Visier der Taliban

Bei den Ortskräften handelt es sich um Helfer, die in Afghanistan die Bundeswehr und die deutschen Polizeimissionen unterstützt haben. Nach dem Abzug der Nato-Truppen sind sie nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums besonders im Visier der radikalislamischen Taliban. Die erste Familie ist bereits in einer nicht näher genannten Kommune untergekommen. Die Betroffenen haben die Möglichkeit, ihre Einreise in einer bestimmten Frist selbstständig organisieren.

