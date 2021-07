Stand: 28.07.2021 17:01 Uhr Erste Tiny-House-Siedlung in Hannover ist fertig

In Hannover ist eine erste Tiny-House-Siedlung entstanden. Vier Mikrohäuser werden am Freitag an die Mieter übergeben. Sie stehen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Linden-Süd. Erbaut wurden die Kleinsthäuser vom kommunalen Wohnungsbauunternehmen hanova. Ein Tiny-House spreche nicht jeden an, sagt hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus. "Hier ist ein bestimmter Lebensstil, der sich auch in den letzten Jahren herausgebildet hat. Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Es ist auch eine Lebensentscheidung in solch ein Haus einzuziehen, sich vielleicht auch von vielen Dingen zu trennen."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.07.2021 | 15:00 Uhr