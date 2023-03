Stand: 17.03.2023 08:10 Uhr Entlaufene Pferde, Lamas und Kamele beschäftigen die Polizei

Gleich mehrere entlaufene Tiere haben am Freitagmorgen die Polizei in der Region Hannover beschäftigt. Zunächst waren gegen 5 Uhr morgens zwischen den Burgdorfer Ortsteilen Otze und Ehlershausen mehrere Pferde unterwegs. Nach Angaben eines Polizeisprechers informierte ein Autofahrer die Einsatzkräfte. Bevor die Tiere jedoch wieder eingefangen werden konnten, sei ein Pferd auf der Bundesstraße 3 von einem Lkw angefahren worden, so der Sprecher. Es verendete noch vor Ort. Ein zweites Pferd wurde ebenfalls von einem Fahrzeug angefahren und verletzt. In diesem Fall sucht die Polizei derzeit noch nach dem Unfallwagen. Zudem sei noch unklar, wem die Pferde gehören, sagte der Sprecher. Glimpflicher verlief dagegen ein weiterer Einsatz kurze Zeit später in Gehrden: Dort entwischten zwei Kamele und zwei Lamas aus einem Wanderzirkus. Mit Unterstützung des Besitzers konnte die Polizei die Tiere schnell wieder einfangen.

