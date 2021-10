Eklat an Leibniz Uni: Lesung auf Druck von China abgesagt Stand: 25.10.2021 10:00 Uhr Eine geplante Lesung aus einer neuen Biografie über Chinas Staatschef Xi Jinping an der Uni Hannover ist abgesagt worden - offenbar nachdem von chinesischer Seite Druck ausgeübt worden ist.

Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Die Autoren der Biografie, Ex-"Spiegel"-Chef Stefan Aust und der langjährige China-Korrespondent Adrian Geiges, wollten ihr Buch "Xi Jinping - der mächtigste Mann der Welt" per Online-Lesung parallel in Hannover und Duisburg vorstellen. Alles sei mit den gastgebenden Konfuzius-Instituten lange vorher abgesprochen gewesen, sagte Geiges der HAZ. Doch dann habe die Tongji-Universität Shanghai, die das Leibniz-Konfuzius-Institut zusammen mit der hannoverschen Leibniz Universität betreibt, interveniert, um die Lesung zu verhindern. In Duisburg habe sich der chinesische Generalkonsul in Düsseldorf persönlich eingeschaltet, damit die Veranstaltung ausfällt.

Thümler: "Nicht akzeptabel"

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) sagte der "HAZ" am Sonntag: "In Deutschland herrschen Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Jeder, der bei uns lebt und lehrt, sollte sich dessen bewusst sein. Daher ist die Absage der Vorlesung an den beiden Konfuzius-Instituten nicht akzeptabel." Die Uni Hannover hat sich bisher nicht geäußert. Nach Informationen der HAZ soll heute beraten werden, welche Konsequenzen aus dem Vorgang zu ziehen sind. Vom Verlag gibt es dagegen schon eine Reaktion: "Die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute ist ein beunruhigendes und verstörendes Signal", sagte Verlegerin Felicitas von Lovenberg vom herausgebenden Piper-Verlag.

Will Xi Jinping Kultfigur auch außerhalb von China sein?

Aust reagierte ebenfalls. Laut einer Mitteilung des Verlags sieht er durch den Vorgang die Grundthesen des Buchs bestätigt: "Erstmals ist eine Diktatur dabei, den Westen wirtschaftlich zu überholen, und versucht jetzt auch, ihre gegen unsere Freiheit gerichteten Werte international durchzusetzen." Dabei, so betont sein Co-Autor, sei das Buch gar nicht anti-chinesisch. Zum Beispiel würden auch die Erfolge im Kampf gegen die Armut beschrieben. Aber, so Geiges weiter, offenbar reichten Xi Jinping solche ausgewogenen Berichte nicht mehr aus - er wolle jetzt international einen Kult um seine Person, wie in China selbst. Eine Mitarbeiterin des Konfuzius-Instituts habe ihm, Geiges, die neue chinesische Linie so dargestellt: "Über Xi Jinping kann man nicht mehr als normalen Menschen reden. Er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar."

