Stand: 16.11.2022 09:09 Uhr Einen Tag mit Bus und Bahn kostenlos durch Hannover fahren

Am 26. November können Fahrgäste im Großraum Hannover mit allen Bussen, Stadtbahnen und Nahverkehrszügen gratis fahren. Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) will mit der Aktion den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen. "Für die Geschäfte in unseren Kommunen erhoffe ich mir durch die Aktion einen zusätzlichen Impuls, und für Klima und Umwelt ist sie in jedem Fall ein Gewinn", sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Wer sein Auto außerhalb von Hannover stehen lassen möchte, findet in der App des GVH Parkplätze mit Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr. Die Aktion hatte es bereits 2019 schon einmal gegeben. Damals nutzten den Angaben zufolge 60 Prozent mehr Fahrgäste als üblich Busse und Bahnen.

