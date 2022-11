Diebe stehlen "goldene" Kanone aus der Festung Wilhelmstein

Stand: 25.11.2022 16:29 Uhr

In Niedersachsen haben Diebe eine "goldene" Kanone aus dem Besitz von Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe gestohlen. Vergleichbar mit dem Juwelenraub aus dem Grünen Gewölbe in Dresden oder dem jüngsten Münz-Diebstahl aus dem Kelten-Römer-Museum in Bayern ist dieser Vorfall aber nicht.