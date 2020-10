Cyberangriff: Hacker erpressen Handwerkskammer Hannover Stand: 27.10.2020 16:21 Uhr Die Handwerkskammer Hannover ist von Hackern angegriffen worden. Die Kriminellen haben Daten verschlüsselt und fordern nun Lösegeld von der Kammer.

Die unbekannten Täter konnten offenbar große Datenmengen von den Computern der Handwerkskammer abfischen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Davon seien vor allem Daten von Mitarbeitern, Schriftverkehre sowie der Datenaustausch mit Mitgliedsunternehmen, deren Beschäftigten sowie mit Fördermittelgebern und Dienstleistern betroffen, heißt es. Allerdings sind den Angaben zufolge nicht alle Daten manipuliert worden. Einen Teil hat der Verband nach eigenen Angaben auf nicht betroffenen Servern gespeichert.

Kammer will kein Lösegeld zahlen

Die Hacker haben die erbeuteten Dateien verschlüsselt. Sie fordern von der Handwerkskammer Geld, um die Daten wieder freizugeben. Darauf will die Kammer aber nicht eingehen. Momentan müsse in dem Verband nun wieder häufiger mit Stift, Papier und ausgedruckten Kalendereinträgen gearbeitet werden, so Hauptgeschäftsführer Peter Karst. Er hofft, dass die Kammer bis Ende kommender Woche wieder über E-Mails erreichbar sein wird.

Stadtverwaltung von Neustadt am Rübenberge lahmgelegt

Die Handwerkskammer ist nicht die einzige Institution, die in letzter Zeit Opfer von Cyberkriminellen geworden ist. Im vergangenen Jahr hatte ein Trojaner-Angriff die Stadtverwaltung von Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover monatelang lahmgelegt.

