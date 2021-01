Corona: Lockdown wird schärfer - Weil warnt und appelliert Stand: 05.01.2021 21:19 Uhr Der Schulunterricht und die Kinderbetreuung in Niedersachsen werden nach den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise zunächst bis Ende Januar stark eingeschränkt.

An weiterführenden Schulen gibt es außer für Abschlussklassen keinen Präsenzunterricht, sondern Homeschooling, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz nach dem Gespräch der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Für Grundschulen werden die Ferien um eine Woche bis zum 18. Januar verlängert, danach gibt es Unterricht im Wechselmodell mit geteilten Klassen. Die Kinderbetreuung in den Tagesstätten wird auf eine Notbetreuung mit einem auf 50 Prozent reduzierten Angebot umgestellt.

Der derzeit geltende Lockdown wegen der Corona-Pandemie soll zunächst bis zum 31. Januar verlängert werden. Private Zusammenkünfte sind dann nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen die Länder weitere lokale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort entweder prüfen oder anordnen.

Eingeschränkter Bewegungsradius? "Am liebsten gar nicht"

Ministerpräsident Weil zeigte sich allerdings skeptisch ob der Beschränkung der Bewegungsfreiheit in sogenannten Hotspots. Nötig sei hier eine gesonderte Begründung zur Verhältnismäßigkeit, wie sie das Oberverwaltungsgericht bereits bei anderen Einschränkungen angemahnt hat, sagte er. "Das ist für uns Teil des Prüfprogramms, ob und wann die Regelung zur Anwendung kommt, am liebsten gar nicht."

Neue Regeln ab 11. Januar - eventuell schon früher

Gelten sollen die neuen Regeln deutschlandweit voraussichtlich ab 11. Januar. In Niedersachsen, so deutete Weil an, könnten sie eventuell schon am kommenden Wochenende Inkrafttreten. Er beschrieb die Stimmung der Telefonkonferenz als "ausgesprochen besorgt" - auch wegen der Meldungen über Mutationen des Coronavirus, etwa aus Großbritannien. Weil wies zudem darauf hin, dass die aktuellen Infektionszahlen noch keinen realistischen Stand abbilden, da viele Hausarztpraxen über die Festtage geschlossen waren.

"Löwenanteil der Infektionen im privaten Bereich"

Die verschärften Kontaktbeschränkungen, die nun auch für Kinder unter 14 Jahren gelten sollen, begründete Weil damit, dass der Löwenanteil der Infektionen im privaten Bereich entstünde. "Wir wissen, dass das eine arge Einschränkung ist - insbesondere für Kinder", so Weil weiter. Er appellierte erneut an die Bürgerinnen und Bürger, von denen der eigentliche Erfolg abhänge. "Wir brauchen noch viel Geduld, Umsicht und Rücksichtnahme", sagte er. Deutschland sei weiter meilenweit vom Klassenziel entfernt - auch Niedersachsen. Aber: "Auch wenn wir sagen: 'Wir haben die Nase voll', bringt uns das nicht weiter."

