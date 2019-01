Stand: 31.01.2019 16:07 Uhr

Campingplatz-Missbrauch: Jugendamt in der Kritik

Nach den Missbrauchsfällen im nordrhein-westwälischen Lügde wächst die Kritik am Jugendamt Hameln-Pyrmont. Das Jugendamt des Kreises Lippe in Detmold hatte nach Angaben seines Leiters bereits 2016 Hinweise auf eine mögliche Gefahr für die Pflegetochter des mutmaßlichen Haupttäters. Daraufhin hätten Mitarbeiter den Camplingplatz besucht, wo ebenfalls die latente Gefahr für das Wohl des Kindes festgestellt worden sei. Diese Informationen seien auch an das für die Pflegschaft zuständige Amt in Hameln weitergegeben worden, sagen die Detmolder. Trotzdem sei das Mädchen in die Obhut des Mannes gegeben worden.

"Zum damaligen Zeitpunkt alles richtig gemacht" 31.01.2019 15:30 Uhr Unter den bei Bad Pyrmont offenbar missbrauchten Kindern war auch ein Pflegekind. Dessen Gefährdung sei jedoch nicht zu erkennen gewesen, sagt Sandra Lummitsch vom Landkreis Hameln-Pyrmont.

Deutliche Kritik aus Detmold

Die Worte des Detmolder Jugendamtleiters, Karl-Eitel John, sind deutlich: Demnach wäre das Mädchen nach den Kriterien seines Hauses nicht bei dem auf dem Campingplatz wohnhaften Mann untergebracht worden. Man prüfe die Wohnsituation stets ganz genau und vor allem, ob die Personen pädagogische Aufnahmen übernehmen können. "Diese Standards wären in in dem Fall garantiert nicht erfüllt gewesen," so der Amtsleiter.

Jugendamt hatte keine Bedenken

Obwohl es sich bei dem Pflegevater und mutmaßlichen Haupttäter um einen alleinstehenden Mann handelte, sah das Jugendamt in Hameln keinen Grund, dem Mann das Kind nicht überlassen. Man habe sich die wirtschaftliche Lage und den Gesundheitszustand des Mannes genau angeschaut, sagt die Sprecherin des Landkreises Hameln-Pyrmont, Sandra Lummitsch. Zudem sei ein Führungszeugnis eingeholt worden. Bedenken gab es demnach nicht. Dazu komme, dass die Pflegschaft der Wunsch der Mutter gewesen sei, die letztlich das Recht habe, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.

Auch Familienhilfe erkannte nichts

Den Hinweisen aus Detmold, nach denen im Verhältnis zwischen dem Hauptverdächtigen und seinem Pflegekind etwas nicht stimme, sei man auch nachgegangen . "Allerdings ergab sich kein Hinweis auf eine Gefährdung des Kindeswohls", so Lummitsch. Von den Missbrauchsvorwürfen habe man erst durch die polizeilichen Ermittlungen erfahren. Auch eine Familienhilfe, die dem Hauptverdächtigen standardmäßig zugeteilt worden sei, habe nichts feststellen können. "Wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir schon schon früher Risse in der Fassade erkannt hätten", so Lummitsch. Aber man könne jedem nur bis zur Stirn gucken.

Die Staatsanwaltschaft in Detmold ermittelt derweil strafrechtlich gegen Mitarbeiter beider Jugendämter wegen mutmaßlicher Fürsorgepflichtsverletzung.

Experte: Lebensumstände müssen überwacht werden

Barbara David von der Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen "Violetta" in Hannover sagt: Immer wieder komme es dazu, dass Jugendämter Kinder zu Menschen geben, die sich später als Triebtäter entpuppen. Das liege auch oft daran, dass die Amts-Mitarbeiter zu wenig Zeit hätten, jeden einzelnen Fall genau genug zu prüfen. Doch die Lebensumstände der Erwachsenen zu überprüfen und stetig zu überwachen sei besondes wichtig: Ist das Umfeld sauber? Hat das Kind einen eigenen Schlafplatz? Gleichwohl, so die Expertin, schließe auch die Erfüllung solcher Standards am Ende keinen Missbrauch aus. Hundertprozentige Sicherheit gebe es eben nicht.

