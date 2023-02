Stand: 03.02.2023 08:42 Uhr Bundespolizei kann vier gesuchte Männer in Hannover festnehmen

Die Bundespolizei in Hannover hat am Donnerstag vier Männer am Hauptbahnhof verhaftet. Am Morgen kontrollierten die Beamten einen 44-Jährigen. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrfachen Diebstahls vor. Der Mann wurde verhaftet und in den Polizeigewahrsam gebracht. Eine halbe Stunde später kontrollierten die Beamten einen 45 Jahre alten Mann. Gegen ihn lag ebenfalls ein U-Haftbefehl wegen Diebstahls vor, da er nicht zur Hauptverhandlung erschien. Am Nachmittag fiel den Bundespolizisten ein 34-Jähriger auf. Auch bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorliegt. Er war rechtskräftig zu 20 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht. 30 Minuten später wurde ein 37-Jähriger kontrolliert, gegen den ein U-Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorliegt. Er wurde verhaftet und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

