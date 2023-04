Stand: 09.04.2023 10:00 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover - Feuerwehr findet Toten

In Hannover ist ein 85 Jahre alter Mann bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Samstagabend in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Dort fanden die Einsatzkräfte den Toten. Das Feuer hatte sich über mehrere Zimmer ausgebreitet. Die von Anwohnern kurz vor Mitternacht alarmierten Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf weitere Geschosse übergriff. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Laut Feuerwehr hatten alle Bewohnerinnen und Bewohner das fünfstöckige Gebäude im Stadtteil Linden bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig verlassen. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

