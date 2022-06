Stand: 27.06.2022 09:11 Uhr Bank-Masche: Betrüger erbeuten in Nienburg rund 35.000 Euro

Im Landkreis Nienburg versuchen Unbekannte derzeit, Bürgerinnen und Bürger per Telefonbetrug um ihr Geld zu bringen, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollen seit Freitag angebliche Mitarbeiter von Banken versuchen, die Angerufenen in Gespräche zu verwickeln. Diese sollen während des Gespräches einen TAN-Sicherheitscode an den Anrufer weitergeben. In einigen Fällen sei dies gelungen, so die Ermittler. Sie gehen aktuell von einem Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro aus. Andere Angerufene hätten aufgelegt und die Polizei informiert. Das Perfide: Bei den Anrufen sei die Telefonnummer der Bank angezeigt worden. Zudem lagen dem Anrufer Informationen über den zuständigen Sachbearbeiter vor. Die Polizei Nienburg appelliert, bei Anrufen misstrauisch zu sein und auf keinen Fall Geheimzahlen an fremde Personen zu übermitteln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2022 | 09:30 Uhr