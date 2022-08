Auto erfasst dreijähriges Kind in Hannover - Fahrer flüchtet Stand: 04.08.2022 13:13 Uhr Ein drei Jahre altes Kind ist in Hannover von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Danach fuhr der Wagen weiter. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer oder der Fahrerin und sucht Zeugen.

Es werde wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort im Stadtteil Davenstedt ermittelt, sagte eine Sprecherin. Man suche in der Umgebung nach Autos, die an der rechten Vorderseite beschädigt seien. Der Junge war laut Polizei am Mittwoch gegen 11.20 Uhr beim Spielen unvermittelt vom Gehweg auf die Woermannstraße gelaufen. Dort wurde er von einem weißen Pkw erfasst und auf die Straße geschleudert. Der Fahrer oder die Fahrerin kümmerte sich nicht um das schwer verletzte Kind und setzte die Fahrt fort. Der Dreijährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 10 91 888 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.08.2022 | 06:30 Uhr