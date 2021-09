Stand: 08.09.2021 10:33 Uhr Ausgebüxte 20-Kilo-Schildröte zurück beim Besitzer

Die Landschildkröte konnte dem Eigentümer laut Polizei Hildesheim wohlbehalten übergeben werden. Beamte hatten das rund 20 Kilogramm schwere Tier mit dem etwa 50 Zentimeter langen Panzer gestern Abend an einer Landstraße in Alfeld im Landkreis Hildesheim entdeckt. Die Schildkröte war zunächst in einer Tierstation untergekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.09.2021 | 07:30 Uhr