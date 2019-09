Stand: 26.09.2019 21:43 Uhr

Auch MHH-Computer von Trojaner infiziert

Der Trojaner, der kürzlich das Computernetz im Rathaus von Neustadt am Rübenberge lahmgelegt hatte, hat nun auch Rechner in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) infiziert. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Bereits am Montag sei die Schadsoftware Emotet in das Netz der MHH eingedrungen, sagte Sprecher Stefan Zorn der Zeitung. Momentan seien 170 Geräte betroffen. Patientendaten seien nicht gefährdet, betonte Zorn. Auch sei keine Störung der Krankenversorgung zu erkennen. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Arbeit mit den Computern wieder normal laufe.

