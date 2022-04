Stand: 06.04.2022 13:00 Uhr Ahmetovic warnt vor Russlands Einfluss auf Westbalkan

Der SPD-Politiker Adis Ahmetovic warnt vor einer Destabilisierung des Westbalkans durch Russland. "Der russische Einfluss auf dem westlichen Balkan ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die deutsche und europäische Außenpolitik hat die Region in der Vergangenheit zu sehr vernachlässigt", sagte Ahmetovic "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Russland nutze unter anderem die ethnischen Spannungen in Bosnien-Herzegowina zwischen Bosniaken, bosnischen Serben und Kroaten im Land aus, um seinen Einflussbereich auszuweiten. "Ein Szenario wie in der Ost-Ukraine ist auch in Bosnien-Herzegowina möglich, wenn wir nicht entschieden genug handeln. Die Mehrheit der Menschen in Bosnien-Herzegowina möchte den Nato-Beitritt des Landes. Der russische Botschafter in Sarajevo hat klar gesagt, dass dem Land dann Ähnliches drohen würde wie der Ukraine. Das ist hier in Deutschland kaum zur Kenntnis genommen worden", sagte Ahmetovic. Man habe inzwischen gelernt, dass man Putin beim Wort nehmen sollte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.04.2022 | 07:00 Uhr