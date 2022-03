AfD Niedersachsen: Mitglieder beklagen "desolaten Zustand" Stand: 24.03.2022 22:16 Uhr Der niedersächsische Ableger der Partei "Alternative für Deutschland" steckt offenbar in einer Krise.

In einem vom Mittwoch datierten Brief an die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreiben Parteimitglieder, dass sich der Landesverband in einem "solch desolaten Zustand befindet wie noch nie". Weiter war von Mitgliederschwund und "bedrückender und demotivierter Stimmung an der Basis" die Rede. Der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Christopher Emden bestätigte auf Anfrage, dass es ein solches Schreiben gibt, eine weitere Stellungnahme wollte Emden nicht abgeben - und verwies auf eine Besprechung mit den Vertretern des Bundesvorstandes der Partei.

Der Landesverband ist zerstritten

Der niedersächsische AfD-Landesverband gilt seit längerem als zerstritten. 2020 hatte die Landtagsverwaltung die AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag aufgelöst. Grund war, dass drei der neun Mitglieder der AfD-Fraktion diese wegen eines Führungsstreits verlassen hatten: Damit wurde die Mindestgröße einer Fraktion im Landtag unterschritten.

