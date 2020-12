Stand: 03.12.2020 13:58 Uhr 99 weitere Geflüchtete aus Griechenland in Hannover gelandet

In Hannover sind am Donnerstag weitere 99 Migranten aus Griechenland gelandet. An Bord des Flugzeugs waren laut Bundesinnenministerium 21 Familien und 13 unbegleitete Minderjährige. Damit hat Deutschland seit April insgesamt 1.291 Menschen aus griechischen Flüchtlingsunterkünften aufgenommen, wie das Ministerium mitteilte. Von den Neuankömmlingen gehören die unbegleiteten Minderjährigen zu insgesamt 1.553 anerkannten Flüchtlingen, deren Aufnahme die Bundesrepublik nach dem verheerenden Brand im griechischen Lager Moria zugesagt hatte. Von den eingereisten Familien ist ein großer Teil der Kinder krank und soll in Deutschland behandelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.12.2020 | 15:30 Uhr