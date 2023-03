Stand: 27.03.2023 18:09 Uhr 14-Jähriger ausgeraubt: 15-jährige Verdächtige in U-Haft

Zwei Jugendliche aus Neustadt am Rübenberge stehen im Verdacht, einen 14-Jährigen ausgeraubt und verletzt zu haben - und sitzen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei in Untersuchungshaft. Ein Richter des Amtsgerichts Hannover hatte die U-Haft wegen Verdunklungsgefahr angeordnet. Den beiden 15-Jährigen wird vorgeworfen, den 14-Jährigen Ende Februar zu einem Teich in Mellendorf (Region Hannover) gelockt zu haben, wie die Behörden am Montag mitteilten. Dort sollen sie ihn geschlagen, getreten und mit einem Messer verletzt haben. Anschließend sollen sie seine Jacke und eine Bauchtasche mitgenommen haben. Den Angaben zufolge filmten die mutmaßlichen Täter die Tat. Der 14-Jährige soll auch in den Tagen nach der Tat in den sozialen Medien bedroht worden sein. Wegen der laufenden Ermittlungen macht die Polizei derzeit keine Angaben zum Verhältnis von Tatverdächtigen und Opfer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.03.2023 | 06:30 Uhr