Stand: 21.01.2021 07:46 Uhr Zweifelhafte Corona-Atteste: Razzia in Arztpraxis

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat in Duderstadt die Praxis einer Ärztin durchsuchen lassen und Patientenakten beschlagnahmt. Die 45-jährige Medizinerin soll mindestens 16 Mal falsche Atteste für Masken-Verweigerer ausgestellt haben. Sie war im Zuge einer Demonstration gegen die Corona-Regeln im September in Hannover in Verdacht geraten. Laut Staatsanwaltschaft hatten mehrere Teilnehmende ein Attest der Duderstädter Arztpraxis vorgelegt, aus gesundheitlichen Gründen keine Mundschutz tragen zu müssen.

