Stand: 07.05.2025 13:53 Uhr Bus kracht gegen Werbetafel: Sieben Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Braunschweig ist ein Linienbus gegen eine digitale Werbetafel gestoßen. Der Busfahrer und sechs Fahrgäste wurden nach Angaben der Polizei dabei verletzt, drei kamen am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus. Der Linienbus sei abgebogen, dann nach rechts von der Straße abgekommen und gegen mehrere Sperrpfosten und einen Ampelmast geprallt. Dann sei der Busfahrer gegen die Werbetafel gekracht, bevor der Bus zum Stehen kam, so die Polizei. Warum der Mann von der Straße abkam, sei unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Die beschädigte Tafel musste abgebaut werden, weil sie nicht mehr fest gestanden hatte. Der gesamte Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 150.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig