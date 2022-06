Stand: 29.06.2022 10:15 Uhr Zwei Fälle von Affenpocken in Braunschweig aufgetreten

In Braunschweig sind zwei Fälle von Affenpocken aufgetreten. Das teilte die Stadt mit. Demnach haben die beiden Infizierten nichts miteinander zu tun und sich auch nicht in Braunschweig angesteckt. Die beiden Erkrankten wurden vom Gesundheitsamt für drei Wochen unter Quarantäne gestellt. Das Affenpockenvirus ist nicht so leicht übertragbar wie beispielsweise Corona, Windpocken und die Grippe. Experten sehen das Risiko für die Allgemeinbevölkerung momentan als gering an.

