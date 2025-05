Stand: 10.05.2025 09:05 Uhr Streifenwagen stößt mit Auto zusammen - drei Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens der Polizei mit einem Auto in Delligsen (Landkreis Holzminden) sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, war der Streifenwagen auf Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als er das Auto rammte, das rückwärts aus einer Einfahrt kam. Dessen 53-jährige Fahrerin und der Polizist am Steuer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der zweite Beamte im Streifenwagen erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, so die Polizei.

