Stand: 30.01.2019 16:53 Uhr

Welcher Abgasskandal? VW verkauft mehr Diesel

Der Abgasskandal hat auf den Absatz von Dieselwagen offenbar keine Wirkung mehr: Volkswagen-Kunden bestellen wieder häufiger Dieselfahrzeuge, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. So habe der Dieselanteil in 2018 wieder bei 43 Prozent gelegen, nachdem Volkswagen im Jahr zuvor infolge des Abgasskandals einen Einbruch auf 39 Prozent verzeichnen musste. 2016 hatte der Dieselanteil noch bei 49 Prozent gelegen. Insbesondere bei Privatkunden, die dem Diesel bei VW den Rücken gekehrt hatten, zog die Nachfrage demnach wieder deutlich an: So stieg der Anteil von privat georderten Neuwagen, die einen Dieselmotor hatten, von 15 auf 27 Prozent.

Umtauschprämie zeigt Wirkung

VW unterstützt den Kauf neuer Dieselwagen derzeit mit Rabattangeboten für Fahrer älterer Dieselmodelle - die sogenannte Umtauschprämie, welche nach Einschätzung des Autobauers Einfluss auf die anziehenden Dieselverkaufszahlen hat. Die Prämien würden gut angenommen, heißt es vom Konzern. Auch ein Grund, warum die Maßnahme ausgebaut werden soll: VW hatte zuletzt angekündigt, seine Dieselprämie von 15 Städten mit besonders schlechter Luft auf ganz Deutschland auszudehnen. "Aktuell prüft der Volkswagen-Konzern ein zeitlich befristetes bundesweites Angebot der Wechselprämie, die bei Inzahlungnahme eines Euro-4- oder Euro-5-Diesel-Fahrzeugs gewährt wird", so ein Konzernsprecher.

