Wegen Corona: Narren in Braunschweig sagen "Schoduvel" ab Stand: 02.01.2022 16:06 Uhr Nach 2021 müssen die Narren in Braunschweig auch im Jahr 2022 auf Feierlichkeiten verzichten. Der Umzug "Schoduvel" sowie der komplette Saalkarneval wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Der Schutz der Gesundheit stehe an oberster Stelle, teilte das Komitee Braunschweiger Karneval am Sonntag mit. Trotz größtmöglichen Einsatzes werde es nicht möglich sein, die zu erwartenden Genehmigungsauflagen für den Karnevalszug zu erfüllen, so Zugmarschall Gerhard Baller. Auch andere Feierlichkeiten wie die große Prunksitzung und Feierlichkeiten zu Weiberfastnacht sollen ausfallen.

Dammer Carneval und Ossensamstag bereits abgesagt

Der "Schoduvel" gilt mit einer Länge von mehr als sechs Kilometern und mitunter mehr als 200.000 Zuschauern auf den Straßen als größter Karnevalsumzug Norddeutschlands. Bereits im November war der Dammer Carneval im Landkreis Vechta als erster größerer Umzug in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Auch der Ossensamstagin Osnabrück wurde bereits für das Jahr 2022 gestrichen.

