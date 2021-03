Volkswagen-Bilanz: Milliarden-Gewinn trotz Corona-Krise Stand: 16.03.2021 11:02 Uhr Der Volkswagen-Konzern hat das schwierige Geschäftsjahr 2020 mit einem Milliarden-Gewinn abgeschlossen: Rund 8,8 Milliarden Euro bleiben nach Steuern in der Kasse.

Geholfen hat dabei vor allem, dass zum Jahresende das Geschäft wieder angezogen hat. Das geht aus den heute bereits veröffentlichten Eckdaten hervor. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 - vor der Pandemie - hatte der Konzern noch ein Nachsteuer-Ergebnis von gut 14 Milliarden Euro erwirtschaftet. Am Vormittag stellt der Autobauer in Wolfsburg seine Bilanz vor.

Kernmarke: Umsatz bricht um ein Fünftel ein

454 Millionen Euro Gewinn wies der Konzern für die Kernmarke VW aus - vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen durch die Dieselaffäre. Nach dem ersten Halbjahr 2020 und den Einbrüchen in der Corona-Krise hatte die Marke noch einen operativen Verlust von 1,5 Milliarden Euro zu Buche stehen. Der Umsatz der Marke brach allerdings um ein fast Fünftel auf 71,1 Milliarden Euro ein. Das bereinigte operative Ergebnis lag mit 454 Millionen Euro knapp 90 Prozent unter dem Wert von 3,8 Milliarden Euro aus dem Vorjahr. Die entsprechende Umsatzrendite sank von 4,3 auf 0,6 Prozent. Weitere Details zur Kernmarke will Volkswagen am Mittwoch bekannt geben.

Videos 3 Min Elektroautos: VW plant Batteriefabrik in Salzgitter Forschung, Entwicklung und Produktion: Bis 2030 soll eine große Gigafactory für Batteriezellen entstehen. 3 Min

Porsche bleibt stabil

Bei Audi machte sich die Krise mit einem Umsatzrückgang von 10 Prozent auf 50 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnisrückgang von 40 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro bemerkbar. Porsche blieb stabil - hier sank das operative Ergebnis nur um knapp 5 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 26,1 Milliarden Euro. Die Marken VW-Nutzfahrzeuge, Seat und MAN fuhren dagegen allesamt einen operativen Verlust ein.

Diess verdient "nur" 6,1 Millionen Euro

Weniger Gewinn bei Volkswagen drückt auch das Gehalt von Konzernchef Herbert Diess. Laut Vergütungsbericht waren es rund 6,1 Millionen Euro - gut 900.000 Euro weniger als für das Vorjahr. Ein Teil dieses Rückgangs wurde jedoch durch einen weiteren Bonus für die VW-Vorstände ausgeglichen, das geht ebenfalls aus den am Dienstag vorgelegten Zahlen hervor. Dieser Bonus orientiert sich an den Jahren 2017 bis 2019 und brachte Diess knapp 1,8 Millionen Euro ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.03.2021 | 08:00 Uhr