Stand: 06.05.2022 09:02 Uhr Verlorene Kühlflüssigkeit: Motorradfahrer schwer verletzt

Weil ein Omnibus Kühlflüssigkeit verloren hat, ist ein Motorradfahrer am Donnerstag in Northeim verunglückt und schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 19-Jährige direkt hinter dem Bus, als dieser aufgrund eines Defekts die Flüssigkeit verlor. Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen, rutschte mit seiner Maschine aus und prallte gegen einen Baum. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

