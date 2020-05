Stand: 19.05.2020 21:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verfahren gegen VW-Spitze soll eingestellt werden

Das Strafverfahren wegen möglicher Marktmanipulation gegen VW-Konzernchef Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch soll gegen eine Zahlung von neun Millionen Euro eingestellt werden. Ein Sprecher des Kontrollgremiums von Volkswagen hat am Dienstag eine entsprechende Einigung zwischen den beiden Angeklagten und der Justiz bestätigt. Zuvor hatte das "Manager-Magazin" darüber berichtet.

Videos 01:39 Niedersachsen 18.00 VW: Anklage wegen Marktmanipulation Niedersachsen 18.00 Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen Aufsichtsratschef Pötsch, Vorstandschef Diess und dem Ex-Vorstandsvorsitzenden Winterkorn wegen Marktmanipulation erhoben. Video (01:39 min)

Vorwurf: Anleger vorsätzlich zu spät informiert

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte Diess und Pötsch im September 2019 wegen Marktmanipulation angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, Anleger im Jahr 2015 "vorsätzlich zu spät" über die Risiken der Dieselaffäre informiert und damit gegen das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen zu haben. Laut "Manager Magazin" hätten sowohl die Anklagebehörde wie auch das zuständige Landgericht Braunschweig und die beiden Angeklagten der Einstellung zugestimmt.

Volkswagen übernimmt Millionensumme

Die Zahlungen von jeweils 4,5 Millionen Euro übernehme Volkswagen. "Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG begrüßt die Einstellung des Verfahrens durch das Landgericht Braunschweig", hieß es vom Autobauer. Sowohl bei Anklageerhebung im September 2019 als auch heute habe der strafrechtliche Berater und Vertreter des Unternehmens erklärt, dass die Vorwürfe nicht begründet seien.

Und Winterkorn?

Auch der frühere VW-Chef Martin Winterkorn ist wegen Marktmanipulation angeklagt. Doch in seinem Fall soll es bislang keine Einigung über ein Verfahrensende unter Auflagen geben. Am Tag der Anklage hatte Winterkorns Anwalt die Vorwürfe noch "mit aller Entschiedenheit" zurückgewiesen: Winterkorn habe keine frühzeitige Kenntnis von dem gezielten Einsatz einer verbotenen Motorsteuerungssoftware in US-Diesel-Pkw gehabt, so der Jurist.

Weitere Informationen VW startet Bänder und fordert Kaufanreize Mit reduzierter Belegschaft und strengen Hygienevorschriften ist bei VW die Produktion wieder angelaufen. VW-Chef Diess forderte staatliche Kaufanzreize für Neuwagen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.05.2020 | 06:00 Uhr