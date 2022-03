Stand: 04.03.2022 14:12 Uhr Ver.di ruft für kommende Woche zu Kita-Streik auf

Eltern von Kitakindern müssen sich wieder auf Einschränkungen einstellen: Am kommenden Dienstag soll es Warnstreiks von Erzieherinnen und Erziehern geben. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat bundesweit die kommunalen Beschäftigten der Kindertagesstätten, der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe zu Streiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Göttingen, Wolfsburg, Wolfenbüttel und Salzgitter. Grund für die Warnstreiks sind Tarifverhandlungen: In einer ersten Runde vergangene Woche hatte es kein Ergebnis gegeben. Die Arbeit in der Branche müsse attraktiver gestaltet werden, fordert die Gewerkschaft ver.di. In Niedersachsen gehe es bei den Verhandlungen um die Arbeitsbedingungen von 20.000 Beschäftigten in Kitas, etwa 8.000 Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe und 2.100 Beschäftigten in der Behindertenhilfe, teilte der ver.di-Bezirk Niedersachsen-Bremen mit.

