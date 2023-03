Stand: 15.03.2023 22:36 Uhr VW will elektrischen Kleinwagen auf den Markt bringen

Der VW-Konzern will seine ID-Reihe um einen elektrischen Kleinwagen erweitern. Voraussichtlich 2025 sei die Serienversion für Europa fertig entwickelt, kündigte Markenchef Thomas Schäfer am Mittwoch an. Das Auto mit dem Arbeitstitel "ID.2all" soll in etwa die Größe eines VW-Polos haben und in der Grundausstattung weniger als 25.000 Euro kosten. Die Reichweite soll bis zu 450 Kilometer betragen. "Wir machen Tempo bei der Transformation, um die E-Mobilität in die Breite zu bringen", sagte Schäfer. Das fordern Klimaschützerinnen und Klimaschützer seit Langem. Der "ID.2all" ist eines von zehn E-Modelle, die VW bis 2026 auf den Markt bringen will.

