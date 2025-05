Stand: 06.05.2025 10:05 Uhr Peine: Jugendliche fahren Kind mit E-Scooter an und fliehen

Zwei Jugendliche haben in Peine einen fünfjährigen Jungen mit einem E-Scooter angefahren und verletzt und sind anschließend geflohen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend im nördlichen Teil der Fußgängerzone. Das Kind kam ins Krankenhaus. Wahrscheinlich habe es sich ein Bein gebrochen, so die Polizei. Ihren Angaben nach lief der jugendliche Fahrer nach der Kollision davon, seine Mitfahrerin fuhr mit dem E-Scooter weiter. Die Polizei sucht nun nach den beiden: Sie sollen zwischen 15 und 17 Jahre alt sein. Der Jugendliche trug den Angaben zufolge helle Kleidung und hatte eine alte Verletzung an der Nase, seine Begleiterin trug dunkle Jeans und eine schwarze Jacke.

