VW-Abgas-Skandal: Anwälte verhindern Vernehmung der Ermittler Stand: 16.06.2022 15:18 Uhr Um Bewegung in den stockenden VW-Abgas-Betrugsprozess zu bringen, wollte das Landgericht Braunschweig Staatsanwälte befragen. Die Verteidiger der vier Ex-Topmanager durchkreuzten die Pläne allerdings.

Mit mehreren Anträgen stemmten sich die Anwälte am Donnerstag vehement gegen das ungewöhnliche Vorgehen. Die Verteidigerin eines ehemaligen Spitzenmanagers warf den Strafverfolgern zudem eine "inakzeptable" Vorgehensweise vor. "Zeugen sind unangemessen unter Druck gesetzt worden", sagte die Juristin.

Richter Schütz: "Was soll ich dazu sagen?"

Im Prozess gehe es damit vorerst nicht weiter, wie Richter Christian Schütz erklärte. "Was soll ich dazu sagen?", fragte der Vorsitzende. Das Problem: 34 von 38 maßgeblichen Zeugen haben von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Deshalb wollte das Gericht nun Beamte der Staatsanwaltschaft vernehmen, die eben diese Zeugen während des Ermittlungsverfahrens befragt hatten.

Etliche Zeugen sind in anderen Verfahren selbst Angeklagte

Viele der bisher geladenen Zeugen sind in Folgeverfahren zur Aufarbeitung der VW-Dieselaffäre selbst angeklagt. In der Hauptverhandlung gegen vier frühere Topmanager wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs mit millionenfach gefälschten Abgaswerten müssen sie also nicht als Zeugen auftreten. Diese Hängepartie wollte die Strafkammer mit dem neuen Ansatz auflösen, einzelne Strafverfolger aus wichtigen eigenen Zeugenvernehmungen berichten zu lassen. Denn in diesem Prozess sind die Aussagen von Zeugen so spärlich, dass das gesamte Strafverfahren seit Monaten lahmt.

