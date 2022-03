Stand: 22.03.2022 10:47 Uhr Ukraine-Flüchtlinge kommen immer öfter in Turnhallen unter

Die Städte und Gemeinden in der Region richten immer mehr Erstunterkünfte für die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine ein. In Braunschweig etwa können Geflüchtete - zusätzlich zur Stadthalle, der Jugendherberge und einigen Hotels - jetzt auch in einer Sporthalle unterkommen. Das teilte die Stadt mit. Zudem würden weitere Turnhallen geprüft. Etwa 1.300 Geflüchtete sind in Braunschweig bislang gemeldet. Im Landkreis Göttingen wurden Turnhallen in Germershausen und Wollershausen als Notunterkünfte für die Menschen aus der Ukraine hergerichtet. Auch in Wolfsburg sollen kurzfristig mehrere Sporthallen zur Verfügung stehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.03.2022 | 06:30 Uhr