Überraschung in Goslar: Flaschenpost von 1895

Bauarbeiten an alten Gebäuden fördern immer wieder Überraschendes zutage. Manchmal Unliebsames wie Schimmel oder morsche Balken, oft aber auch kleine verborgene Schätze - so wie nun in Goslar. Bei Umbauarbeiten im historischen Rathaus haben Handwerker eine Flaschenpost aus dem Jahr 1895 entdeckt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Handwerker haben sich auf kleinen Zetteln verewigt

Die Flaschenpost war zwischen den Balken eines Vordachs über der hölzernen Außentreppe versteckt. Zimmerleute fanden sie bei ihrer Arbeit. In der Flasche entdeckten sie fünf kleine Zettel mit Botschaften ihrer Kollegen von früher. Neben vier Zetteln mit den Namen der Handwerker sind auf dem fünften Papier Informationen zu den damaligen Arbeiten zu lesen. Die Schriften seien noch sehr gut lesbar, sagte eine Stadtsprecherin dem NDR.

Flaschenpost mit neuen Botschaften wieder versteckt

Es ist nicht die erste alte Flaschenpost, die in Goslar auftaucht - und auch im Rathaus selbst sind schon in der Vergangenheit spannende Entdeckungen gemacht worden. Beim Umbau zum Welterbeinformationszentrum wurden unter anderem Bolzen gefunden, die zu einer Armbrust gehörten. Dass weitere Funde folgen, ist allerdings eher unwahrscheinlich: Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen. Die Armbrustbolzen und einige Schriften sind aktuell im Goslarer Museum zu sehen. Die Flaschenpost hingegen wurde zusammen mit weiteren Botschaften wieder in den Balken über der Außentreppe gesteckt.

