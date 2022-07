Talsperren im Harz führen trotz Dürre ausreichend Wasser Stand: 21.07.2022 11:30 Uhr Die Talsperren im Harz sind trotz der Trockenheit der vergangenen Wochen ausgesprochen gut gefüllt. Grund dafür ist der regenreiche Februar.

Anders als in den ebenfalls trockenen Sommern 2018 und 2019 bestehe in diesem Jahr nicht die Sorge, dass das Trinkwasser knapp werden könnte. Das teilte ein Sprecher der Harzwasserwerke auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Die Talsperren seien durchschnittlich zu 74 Prozent befüllt, die größte Anlage - die Granetalsperre - sogar zu 78 Prozent. Grund für die hohen Füllstände sei der viele Regen im Februar mit zwei Hochwasser-Ereignissen, so der Sprecher.

Lage entspannt - trotzdem Wasser sparen

In den Jahren 2018 und 2019 waren die Talsperren nur etwa zur Hälfte gefüllt gewesen. Auch wenn die Lage jetzt deutlich entspannter sei: Man wisse nie, wie sie sich weiterentwickele, sagte der Sprecher. Daher sollte man grundsätzlich sparsam mit Trinkwasser umgehen.

