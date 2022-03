Stand: 24.03.2022 10:30 Uhr Sturmschäden im Harz: Rund 6.000 Bäume an der B4 beseitigt

Nach den heftigen Stürmen im Februar haben die Landesforsten entlang der Bundesstraße 4 im Harz die letzten Schäden beseitigt. An die 6.000 Bäume seien seit letzter Woche zwischen Bad Harzburg und Torfhaus entfernt worden, viele davon mussten gefällt werden, so Landesforsten-Sprecher Michael Rudolph. Das sei nötig gewesen, damit die Straße auch bei künftigen Stürmen sicher befahren werden kann. Es habe sich um schadhafte Borkenkäfer-Bäume gehandelt, die aus "schwierigstem Gelände" entfernt werden mussten, sagte Rudolph. Die Bundesstraße sei daher voll gesperrt worden. Die frei gewordenen Stellen an der Böschung sollen jetzt mit Sträuchern und Laubbäumen bepflanzt werden.

