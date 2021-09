Stand: 28.09.2021 08:31 Uhr Stadt Gifhorn übernimmt das Mühlenmuseum ab 2022

Der Rat der Stadt Gifhorn hat dem Kauf des Mühlenmuseums am Montag mehrheitlich zugestimmt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Der Preis beträgt demnach 2,6 Millionen Euro. Ein Kredit der Eigentümer, der noch zurückgezahlt werden muss, reduziert den Betrag auf rund 2,3 Millionen. Das Kaufangebot umfasste das gesamte Areal inklusive Glockenpalast, Basilika, Freiheitsglocke, Grundstücke an der Lüneburger Straße sowie sämtliche Rechte an Namen, Marken und Logos, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Mühlenmuseums und seiner Gastronomie stehen. Die Stadt Gifhorn übernimmt nun den kompletten Betrieb zum 1. Januar 2022. Ein Fachausschuss hatte den Kauf zuvor empfohlen und mit der Eigentümerfamilie den Kaufvertrag erarbeitet.

