Stand: 11.07.2022 14:29 Uhr Schaf verfängt sich in Gartenstuhl und läuft durch Northeim

Ein Schaf hat sich mit dem Kopf in einem Gartenstuhl verfangen und ist so durch Northeim gelaufen. Das Schaf spazierte nach Polizeiangaben am Sonntag mit dem Stuhl um den Kopf durch eine Siedlung im Süden der Stadt. Zwei Polizisten fingen das Tier auf Hinweise von Zeugen hin ein und befreiten es von dem Sitzmöbel. Das Schaf wurde anschließend zu seinem Halter zurückgebracht.

