Rassismus? SPD fordert Rücktritt von Sickter Bürgermeister Stand: 24.11.2020 16:31 Uhr Nach einer Äußerung via Twitter fordert der SPD Landesverband Niedersachsen den sofortigen Rücktritt des Sickter Bürgermeisters Marco Kelb (CDU).

Der Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Wolfenbüttel hatte sich vor etwa zwei Wochen in einer Konversation mit WDR-Moderator Georg Restle geäußert, wie am Montag mehrere Medien berichteten. Auf dessen Forderung nach mehr Diversität für Journalisten in Deutschland, schrieb Kelb: "Dann räumen Sie doch Ihren Platz für eine dunkelhäutige muslimische Transfrau mit Wurzeln in Simbabwe und Dänemark! Schon herrscht mehr Diversität bei [sic!] WDR!".

SPD: Kelb verhöhnt Einsatz gegen Rassismus

Sie sei erschüttert über die Aussagen, sagte Hanna Naber, kommissarische Generalsekretärin der SPD Niedersachsen. Diese Äußerung sei ein Rundumschlag der Diskriminierung. Kelb verhöhne den Einsatz gegen Rassismus. "Als SPD Niedersachsen verurteilen wir diese Aussagen aufs Schärfste und fordern den sofortigen Rücktritt von Marco Kelb als Sickter Samtgemeindebürgermeister", so Naber. Zudem forderte sie auch eine eindeutige Distanzierung durch den Landesverband der CDU.

Sickter Bürgermeister fühlt sich missverstanden

Der im Frühjahr zum Bürgermeister gewählte Kelb hatte den mittlerweile gelöschten Tweet zuvor bestätigt, sich allerdings auch gegen Rassismusvorwürfe verwahrt. Seine Äußerung sei sarkastisch gewesen, sagte er dem Portal regionalHeute.de. Er habe mit der Aussage eigentlich sein Unverständnis ausdrücken wollen, dass Merkmale wie Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Herkunft Leitkriterien für die Zusammensetzung von TV-Redaktionen sein sollen. Stattdessen solle sich die Personalauswahl streng nach den Kriterien Eignung, Befähigung und Leistung richten. Kelb war nach eigenen Angaben für seinen Beitrag mehrfach via Twitter kritisiert worden. Er habe darauf kurz nach der Veröffentlichung seinen gesamten Twitter-Account gelöscht.

