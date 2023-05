Polizei hebt Marihuana-Plantagen in Goslar und Wolfenbüttel aus Stand: 09.05.2023 12:13 Uhr Die Polizei geht seit dem frühen Morgen in Liebenburg (Landkreis Goslar) gegen Betreiber einer großen Marihuana-Plantage vor. Eine weitere Razzia gibt es im Landkreis Wolfenbüttel.

An der Durchsuchung eines größeren Anwesens im Liebenburger Gewerbegebiet seien rund 350 Beamtinnen und Beamte beteiligt, sagte ein Sprecher der Polizei Goslar dem NDR in Niedersachsen. Darunter sind Kräfte aus Braunschweig, Hannover, Göttingen und Oldenburg. Den Angaben zufolge befindet sich die Plantage auf dem ehemaligen Gelände einer fleischverarbeitenden Firma. Laut Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde dort in großem Stil Cannabis angebaut - wie viel genau, ist unklar. Es stehe fest, dass "eine Vielzahl von Einsatzkräften das Grundstück über den heutigen Tag hinaus absichern müsse", so die Polizei. Es werde noch "geraume Zeit" dauern, bis alle Pflanzen sichergestellt und alle Beweise dokumentiert sind.

Zeugen hatten die Polizei gerufen

Dem Großeinsatz in Liebenburg waren laut Polizei Hinweise aus der Bevölkerung vorausgegangen. Daraufhin hätten Fahnder Ermittlungen aufgenommen, so der Sprecher. Dabei haben sich ausreichend Anhaltspunkte dafür ergeben, dass auf dem Anwesen in größeren Mengen Marihuana-Pflanzen aufgezogen würden. Ob es bei im Zuge der Durchsuchung auch Festnahmen gegeben hat, ist derzeit unklar.

Weitere Durchsuchung in Remlingen-Semmenstedt

Federführend bei den Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Sie hat noch eine weitere Durchsuchung angeordnet. Keine 30 Kilometer von Liebenburg entfernt, im Landkreis Wolfenbüttel, läuft seit dem Morgen ebenfalls ein umfangreicher Polizeieinsatz. Durchsucht wird den Angaben zufolge eine ehemalige Gewerbehalle in der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt. Beide Fälle hängen laut Staatsanwaltschaft Braunschweig zusammen. Die Behörde ermittelt wegen des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln.

